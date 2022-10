Alors que l’iPad Pro avec la puce M2 (et normalement le nouvel iPad entrée de gamme avec le port USB-C) va faire ses débuts dans quelques jours, il faudra se montrer un peu plus patient avant de découvrir les nouveaux Mac avec les puces M2.

Selon Mark Gurman de Bloomberg, les nouveaux MacBook Pro avec les puces M2 Pro et M2 Max n’arriveront pas aux côtés du nouvel iPad Pro ce mois-ci, mais plutôt en novembre. Les nouveaux ordinateurs portables arriveraient donc après la sortie de macOS Ventura, qui devrait être disponible en version finale à la fin octobre. Pour sa part, iPadOS 16.1 arriverait à la même période et l’iPad Pro serait disponible plus ou moins au même moment.

Il est également question d’un Mac mini avec la puce M2 en préparation chez Apple. Peut-on l’espérer en novembre ou faudra-t-il attendre davantage ? C’est un peu flou à ce stade. D’autre part, une nouvelle Apple TV avec la puce A14 (la même que l’on retrouve dans les iPhone 12) et 4 Go de RAM est en préparation. En comparaison, le modèle actuel dispose de la puce A12 (la même que l’on retrouve dans les iPhone XS et XR). Là encore, la date de lancement est un peu floue.