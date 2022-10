Steins;Gate (Lien App Store – 4,99 euros – iPhone et Lien App Store – 4,99 euros – iPad) est un chef d’oeuvre absolu du jeu narratif genre « visual novel » sur consoles et mobile. Disponible depuis 2016 sur iOS, le jeu est aussi l’un des plus chers de l’App Store. Lancé à plus de 30 euros sur la boutique mobile, il était il y a peu disponible à près de 20 euros… et tombe désormais à 5 euros. Autant dire que si vous n’avez pas mis la main sur cette perle du genre, c’est vraiment le moment de se lancer.

Pour rappel, Steins;Gate est basé sur l’anime éponyme dont l’action se déroule à Akihabara, le quartier geek de Tokyo. Le jeu mélange les thématiques du voyage dans le temps du thriller et du fantastique pur pour un résultat qui reste encore aujourd’hui une référence du genre visual novel. A ce tarif, il n’y a vraiment pas à hésiter.