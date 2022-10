Slumberkins vise clairement les tout-petits. A l’instar d’un Fraggle Rock (série d’origine + série exclusive sur Apple TV+), cette nouvelle série Apple TV+ met en scène des petites marionnettes qui ici représentent des animaux forcément sympathiques et inoffensifs. Ce programme a aussi un fond « éducatif » au sens premier du terme, ainsi que le confirme Apple dans le descriptif de la série :« Les amis vous permettent d’exprimer plus facilement ce que vous ressentez. Basé sur les principaux livres d’apprentissage émotionnel pour enfants, explorez un monde d’émotions avec Bigfoot, Unicorn, Sloth, Yak, Fox et certains de leurs amis. »

.

Les 10 épisodes de Slumberskins seront disponibles le 4 novembre prochain sur Apple TV+. Les plus grands n’ont pas trop de raisons de râler au vu des nombreuses annonces et sorties de ces derniers jours (saison 3 de Mythic Quest, saison 2 d’Acapulco, Mosquito Coast et Slow Horses, nouvelle série Echo 3, films Raymond & Ray, Causeway et Emancipation).