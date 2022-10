Une fois n’est (vraiment) pas coutume, une nouveauté Apple Arcade ne sort pas un vendredi. NBA 2K23 Arcade Edition (Lien Apple Arcade – iPhone/iPad) est disponible dès aujourd’hui dans le service par abonnement d’Apple, histoire de coller au jour près avec le démarrage de la saison officielle de NBA aux Etats-Unis. Le niveau de réalisation est très élevé pour un jeu mobile (modélisations et animations au top), mais c’est surtout le gameplay qui impressionne : NBA 2K23 Arcade Edition est de loin le meilleur jeu de basket disponible sur mobile. Quant aux modes de jeu, c’est l’orgie (voir ci-desous). Un immanquable pour les amateurs de ce sport très spectaculaire.



Les nombreux modes de jeu :

Mode Ma carrière:

Commencez votre voyage NBA – d’une jeune recrue à une légende de la NBA

Créez votre joueur et choisissez des caractéristiques physiques telles que la taille, l’envergure, le poids, le style de jeu, etc.

Choisissez votre position et jouez dans votre équipe NBA préférée

Modifiez vos statistiques et construisez : devenez un spécialiste en 3 points ou dominez et claquez dans la zone

Entrez dans votre propre MyCOURT privé et pratiquez des exercices et des tutoriels pour améliorer vos capacités

Mode L’association:

Devenez le directeur général et l’entraîneur-chef de votre franchise NBA préférée et créez votre équipe de rêve NBA dans The Association

Gérez votre liste NBA et effectuez des transactions, signez des agents libres, recherchez des prospects prometteurs et contrôlez les finances de votre équipe.



Modes de correspondance rapide :

Testez vos compétences avec un jeu de basket-ball authentique, choisissez votre équipe NBA préférée et affrontez des rivaux de toute la NBA dans des matchs de basket-ball 5v5

Mode Blacktop :

Sélectionnez vos joueurs préférés et jouez au basket de rue en modes de jeu 1v1, 3v3 ou 5v5

Mode multijoueur en ligne :

Choisissez l’une des 30 équipes de la NBA et affrontez un ami au basket de rue 3v3 en mode Blacktop contre un ami

Jeux multijoueurs en ligne : jouez au basket-ball PVP en temps réel lors de matchs en ligne

Jeu multiplateforme : Jouez seul ou contre des amis via iCloud sur votre iPhone, iPad, Mac ou Apple TV.

A noter que la Compatibilité est assurée avec les manettes Xbox ou PS DualShock.