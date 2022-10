Apple a considérablement amélioré l’autonomie de ses iPhone depuis l’iPhone 13 Pro, au point que la concurrence sous Android s’est retrouvée à la traine dans un secteur qu’elle dominait pourtant allègrement jusqu’à peu. PhoneArena a voulu vérifier si les progrès de l’iPhone étaient confirmés avec la nouvelle génération d’iPhone 14 Pro et Pro Max, et bonne nouvelle… c’est le cas ! Un premier test portait sur l’autonomie des smartphones en navigation web. L’iPhone 14 Pro Max a tenu 19 heures et 5 minutes avant de s’éteindre, devant les 16 heures et 18 minutes de l’iPhone 14 Pro. Les smartphones Android sont largués : au même test, le Pixel 7 Pro a tenu 14 heures et 18 minutes et le Galaxy S22 Ultra n’a pas fait mieux que 13 heures et 17 minutes.



Sur le second test, les smartphones devaient lire des vidéos YouTube avec la luminosité au max. L’iPhone 14 Pro Max a tenu 11 heures, devant le Pixel 7 Pro (9 heures et 39 minutes), l’iPhone 14 Pro et le Pixel 7 (9 heures et 14 minutes pour les deux smartphones). Le plus beau ? L’iPhone 14 Pro Max dispose d’une batterie de 4323 mAh de capacité, contre 5000 mAh pour la concurrence Android.