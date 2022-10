Apple TV+ a mis en ligne la bande-annonce pour Echo 3, une nouvelle série avec Luke Evans et Michiel Huisman au casting. Le programme fera ses débuts le mois prochain sur la plateforme de streaming.

Située en Amérique du Sud, avec des dialogues en anglais et en espagnol dans la version originale, Echo 3 suit Amber Chesborough, une jeune et brillante scientifique qui est le cœur émotionnel d’une petite famille américaine. Lorsqu’Amber disparaît le long de la frontière entre la Colombie et le Venezuela, son frère, Bambi, et son mari, Prince — deux hommes ayant une grande expérience militaire et un passé compliqué — luttent pour la retrouver dans un drame personnel complexe, sur fond de guerre secrète.

En plus de Luke Evans (Bambi) et Michiel Huisman (Prince), Echo 3 met en scène Jessica Ann Collins dans le rôle d’Amber Chesborough et Martina Gusmán dans le rôle de Violeta, une chroniqueuse politique de premier plan. On retrouve par ailleurs James Udom, Maria Del Rosario, Alejandro Furth, Juan Pablo Raba et une guest star spéciale, Bradley Whitford. Echo 3 est également basée sur la série primée When Heroes Fly, créée par Omri Givon, et inspirée du roman éponyme d’Amir Gutfreund.

Echo 3 arrivera sur Apple TV+ le 23 novembre prochain. Il y aura trois épisodes le premier jour. Les spectateurs auront ensuite le droit à un nouvel épisode chaque vendredi, avec 10 épisodes au total.