Apple vient d’annoncer une nouvelle génération de l’Apple TV 4K (2022) qui embarque plusieurs nouveautés, dont la puce A15, le support du HDR10+ et deux fois plus de stockage.

La génération précédente embarquait la puce A12, la même que l’on retrouve dans les iPhone XS et XR. Le passage à la puce A15, que l’on retrouve dans les iPhone 13, va donc faire du bien au niveau des performances, notamment dans les jeux. Selon Apple, les performances du processeur sont jusqu’à 50% plus rapides que celles de la génération précédente, pour une meilleure réactivité, une navigation plus rapide et des animations d’interface utilisateur plus fluides. Les performances de la puce graphique (GPU) sont désormais jusqu’à 30% plus rapides que celles de la génération précédente, pour une jouabilité encore plus fluide.

De plus, la nouvelle Apple TV gère le HDR10+. Il s’agit d’un concurrent du Dolby Vision (déjà supporté par les Apple TV) qui propose des métadonnées dynamiques, là où le HDR standard se contente de métadonnées statiques. Cela améliore l’expérience visuelle et produit les détails saisissants et les couleurs vives voulus par les créateurs de contenu. Apple évoque par ailleurs le support du Dolby Atmos, Dolby Digital 7.1 et Dolby Digital 5.1.

On retrouve aussi une télécommande Siri qui comprend un changement notable : un port USB-C au lieu du port Lightning pour la recharge.

La nouvelle Apple TV 4K (2022) est disponible avec deux fois plus de stockage qu’auparavant. Le modèle 64 Go supporte uniquement le Wi-Fi et coûte 169€. Il y a aussi un modèle 128 Go avec Wi-Fi + port Ethernet pour 189€. C’est disponible dès maintenant à la commande sur le site d’Apple, avec une arrivée pour le 4 novembre.