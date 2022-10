Chez, Apple, tout augmente… sauf l’Apple TV. La nouvelle Apple TV 4K embarque un processeur A15, prend en charge le HDR10+ et propose plus de stockage… tout en affichant un prix en baisse de 30 dollars par rapport au précédent modèle. Dans le contexte actuel et au vu des nombreuses envolées tarifaires sur les gammes de produits Apple, cette baisse de tarif est presqu’inespérée.

A new Apple TV 4K with a price drop (starting from $129) reflects the expected improved cost structure. It can help shipments, but the drop should not be enough. The sub-$100 price should be the sweet spot for Apple TV, so I expect the next-gen will be more affordable. https://t.co/pOkEHT4UFb

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) October 19, 2022