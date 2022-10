Marvel Snap (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) ressemble beaucoup à un Hearthstone à la sauce super-héros et c’est plutôt logique puisque le studio Second Dinner, développeur du jeu, est dirigé par Ben Brode, l’un des concepteurs de Hearthstone. On note aussi que Yong Woo, un autre concepteur d’Hearthstone, a rejoint les rangs de Second Dinner en 2018.

Marvel Snap comprend plus de 150 personnages Marvel, que l’on devra bien sûr débloquer en jeu (ou via des achats in-apps).. Le gameplay alterne des phases d’enjeux et de mises avec une composante de bluff, sachant que des cartes spéciales peuvent modifier le cours de la partie à tout moment. Bref, un gameplay à priori solide. On note en outre que la réalisation globale est de très bonne facture pour le genre. Les fans de Marvel ET de jeux de stratégie-cartes plutôt bien troussés devraient donc être satisfaits.