HP propose une nouvelle publicité pour « le PC portable parfait » qui tourne sous Windows… sauf que le constructeur a utilisé par erreur une image de macOS, le système d’exploitation d’Apple pour les Mac.

« Pour les nomades numériques et les personnes qui travaillent de n’importe où sauf à la maison (ouais, on vous voit), HP a des ordinateurs portables parfaits pour l’endroit où vous travaillez. Découvrez-les », indique le constructeur dans son message sur Reddit. Sur l’image avec un fond orange, on peut lire : « le PC portable parfait pour tous les aspects nécessaires de votre travail ».

La capture d’écran montre macOS avec le navigateur Chrome et un onglet ouvert sur Gmail. On reconnaît le système d’exploitation d’Apple grâce à la barre de menus sur la partie supérieure, ainsi que les boutons rouge, jaune et vert dans le coin supérieur gauche d’une application (Chrome en l’occurrence).

C’est une gaffe étonnante de la part de HP. En effet, Apple ne permet pas aux différents constructeurs de PC (fixes ou portables) d’utiliser macOS, c’est réservé aux Mac. Les PC peuvent donc tourner sous Windows ou Linux. Techniquement, certaines personnes arrivent à faire tourner macOS, mais cela implique plusieurs modifications. On parle alors d’un Hackintosh (PC sous macOS).