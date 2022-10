Apple TV+, en partenariat avec A24, Unanimous Media et Proximity Media, annonce Underrated, un nouveau documentaire qui se va se concentrer sur Stephen Curry, le célèbre joueur de la NBA évoluant au poste de meneur dans l’équipe des Warriors de Golden State (San Francisco).

Le documentaire Underrated raconte l’histoire de Stephen Curry et son succès historique lors du tournoi NCAA March Madness 2008, ainsi que son style de jeu qui a permis de battre des records et de changer le jeu, faisant de lui un espoir négligé et une légende de la NBA, comme l’explique Apple TV+. Le programme se termine par son parcours de 2022 qui l’a mené à un quatrième titre de champion de la NBA et à son premier trophée de meilleur joueur des NBA Finals.

Le réalisateur Peter Nicks est à la tête du film. Peter Nicks et Ryan Coogler (réalisateur de Black Panther et Creed : L’Héritage de Rocky Balboa) de Proximity Media produisent le film aux côtés d’A24. Il n’y a pour le moment pas d’image ni de date de sortie.

Le projet est issu de l’accord de première diffusion conclu entre A24 et Unanimous. Les documentaires d’A24 comprennent le film Val sur l’acteur Val Kilmer, le film Amy sur la chanteuse Amy Winehouse, et la deuxième saison de la série documentaire sur le design, Home, qui vient d’être lancée sur Apple TV+.