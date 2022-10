Elon Musk est un éternel optimiste, toujours prompt à se lancer dans des projets fous, projets dont on finit par oublier qu’un grand nombre ne voient jamais le jour ou sont réduits à peau de chagrin. Le sémillant entrepreneur milliardaire a une nouvelle fois fait la preuve de cet incurable optimisme en évoquant l’avenir de Tesla lors de la publication des résultats de la société. Musk a en effet déclaré que Tesla pourrait un jour « dépasser et de loin la capitalisation boursière actuelle d’Apple ». La marche est très haute puisque la capitalisation boursière de Tesla est actuellement de 700 milliards de dollars alors que celle d’Apple culmine à 2 312 milliards de dollars, soit trois fois plus.

Alors certes, Tesla affiche une belle croissance sur le Q3 (21,5 milliards de dollars de CA, soit +56% par rapport à l’an dernier) grâce à la vente record de 344 000 véhicules sur le trimestre, mais il faudra faire plus et surtout offrir plus de visibilités aux investisseurs pour venir titiller Apple et son écosystème ultra solide.