De la console à l’iPhone, Endling – Extinction Is Forever poursuit son petit bonhomme de chemin. Ce jeu d’aventure action met en scène une famille de renards qui traverse des contrées de plus en plus dangereuses. Le gameplay et les mécaniques de jeu font terriblement pense au chef d’oeuvre Inside du studio Playdead, jusqu’au soin maniaque apporté à la direction artistique. Endling – Extinction Is Forever était l’une des très bonnes surprises indé de ces derniers mois sur PlayStation/Xbox, et il est assez enthousiasmant de voir de tels jeux débarquer sur mobile, en plus dans une version strictement identique à son homologue sur console. Cerise sur le pixel, ce petit bijou sera proposé en achat premium, sans ces saletés d’in-apps derrière.

Un petit conseil enfin pour les futurs joueurs de ce beau titre : préparez déjà vos mouchoirs. Endling – Extinction Is Forever (version mobile) n’a pas encore de date de sortie ni de prix, mais le studio nous annonce que ces informations arriveront très bientôt.