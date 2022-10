Apple Fitness+ sera disponible dès le 24 octobre pour tous ceux qui ont un iPhone mais pas d’Apple Watch. Jusqu’à présent, posséder une Apple Watch était obligatoire pour accéder au service.

Dès le 24 octobre, les utilisateurs d’iPhone auront accès à l’ensemble d’Apple Fitness+, qui comprendra plus de 3 000 séances d’entraînement et de méditation de type studio. Les utilisateurs verront également à l’écran les conseils de l’entraîneur et le chronométrage des intervalles, et l’estimation des calories brûlées sera utilisée pour progresser avec l’anneau d’activité.

Avec iOS 16.1, Fitness+ sera entièrement intégré à l’application Forme et situé dans l’onglet du milieu, où les utilisateurs peuvent déjà rester motivés pour fermer leur anneau d’activité grâce au coaching, aux récompenses, au partage d’activités et plus encore. Les utilisateurs n’ont besoin que d’un iPhone pour s’inscrire et peuvent ensuite découvrir Fitness+ sur iPhone, iPad et Apple TV. Les abonnés à Fitness+ qui n’ont pas d’Apple TV peuvent utiliser AirPlay pour diffuser des séances d’entraînement ou des méditations sur des appareils tiers compatibles, et tous les appareils Roku compatibles AirPlay verront apparaître des mesures à l’écran pour une motivation supplémentaire le mois prochain.

Apple Fitness+ est disponible dans les pays suivants : Australie, Autriche, Brésil, Canada, Colombie, France, Allemagne, Indonésie, Irlande, Italie, Malaisie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Portugal, Russie, Arabie Saoudite, Espagne, Suisse, Émirats arabes unis, Royaume-Uni, États-Unis. Il y a une période d’essai gratuit (jusqu’à 3 mois), puis le service coûte 9,99€/mois ou 79,99 €/an.