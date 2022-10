Apple a proposé cette semaine la release candidate d’iOS 15.7.1 (en plus de celle pour iOS 16.1) et il se trouve que Face ID ne fonctionne plus sur certains iPhone. Des témoignages évoquant ce problème ont vu le jour sur Reddit et Twitter. Selon les retours, cela concerne notamment les iPhone 12 Pro et iPhone 13 Pro.

Des utilisateurs rencontrent un problème au moment d’utiliser ou de réinitialiser Face ID avec un iPhone ayant la release candidate d’iOS 15.7.1. « Face ID n’est pas disponible. Essayez de configurer Face ID plus tard », indique le message d’erreur. Il faut donc déverrouiller son iPhone avec le code à entrer manuellement, et ce à chaque fois, au lieu de passer par la reconnaissance faciale.

Il est étonnant de voir un tel bug avec une release candidate. Ces versions sont distribuées aux développeurs et testeurs, puis au grand public. Normalement, la version proposée en tant que mise à jour finale correspond à la release candidate proposée plus tôt aux développeurs et testeurs publics. Il arrive qu’une version légèrement différente sorte à la place, mais c’est pour corriger un petit problème. Là, on parle d’une reconnaissance faciale hors service.

Il est possible qu’iOS 15.7.1 arrive en version finale le 24 octobre, le même jour où iOS 16.1 sera disponible. Si c’est le cas, il faut espérer que le bug avec Face ID sera corrigé.