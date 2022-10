Apple TV+ fait bombance en ce 21 octobre. Le service de streaming d’Apple accueille en effet pas moins de trois nouveaux programmes, soit le film Raymond & Ray avec Ewan McGregor et Ehtan Hawke en vedettes, la série de comédie Acapulco saison 2, et la série pour ado Le Secret de la Plume saison 3. Un mois d’octobre extrêmement riche donc, en fait le mois le plus productif pour Apple TV+ depuis la création du service.



Le gros morceau du jour c’est bien sûr Raymond & Ray, un film de Rodrigo Garcia qui raconte l’histoire insolite de deux demi-frères, Raymond (Ewan McGregor) et Ray (Ethan Hawke), ces derniers étant de nouveau réunis suite au décès de leur père. Le père a laissé un testament pour le moins insolite : les deux demi-frères devront creuser sa tombe, une occasion aussi étrange que précieuse de recoller les souvenirs de la famille.



Dans Acapulco saison 2, on retrouve Maximo (Enrique Arrizon et Eugenio Derbez), toujours épris de la belle Julia (Camila Perez) qui de son côté a un penchant pour le grand et beau Chad (Chord Overstreet). Les trois premiers épisodes de la saison 2 sont disponibles ce jour.

Enfin, dans la troisième saison de la série Le Secret de la Plume, la bande d’ados tout gentils continue de combattre de vilains fantômes (pas forcément vilains d’ailleurs), L’intégralité de la troisième saison, soit 13 épisodes, est disponible ce jour.