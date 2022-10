Apple aurait-il mangé son pain blanc avec la nouvelle gamme d’iPhone 14 ? Murata Manufacturing Co., l’un des plus gros fournisseurs de l’iPhone (et dont Apple est le premier client) entrevoit en effet une baisse des ventes de smartphones jusqu’à la fin de l’année. Norio Nakajima, le président de la société, a confirmé son pessimisme aux micros de Bloomberg: « L’élan ne reviendra pas au moins au cours de l’exercice 2022, et la situation n’est pas si positive pour le prochain mandat (2023, Ndlr)« , a déclaré Nakajima. « La demande d’électronique grand public a considérablement chuté et les fabricants chinois ne se sentent pas bien. »

Pour le patron de Murata Manufacturing Co., les raisons de cette faible demande sont à la fois conjoncturelles… et structurelles :« Les consommateurs auraient peut-être été disposés à acheter de nouveaux téléphones même avec de petites mises à niveau si l’économie était en meilleure forme. Ce dont j’ai peur, c’est que les smartphones deviennent encore plus banalisés et que les gens attendent encore plus longtemps avant de se mettre à niveau. » De fait, le taux de renouvellement des smartphones va sans doute encore s’étirer dans le temps, ce qui pourrait ne pas profiter aux ventes d’iPhone, ces derniers étant particulièrement robustes dans la durée.