Les documents en cours d’analyse par le CMA britannique (Competition and Markets Authority) dans le cadre du rachat d’Activision Blizzard nous en apprennent de belles sur les stratégies respectives de Sony et de Microsoft. Après les révélations sur le deal passé entre Sony et Activision pour fermer la porte du Xbox Game Pass à Call of Duty, les documents du CMA dévoilent le plan « secret » de Microsoft pour « créer une boutique de jeux de nouvelle génération qui fonctionne sur une large gamme d’appareils, y compris les mobiles, grâce à l’ajout du contenu d’Activision Blizzard ». Microsoft avoue vouloir « faire évoluer le Xbox Store vers le mobile » afin d’ « attirer les joueurs vers une nouvelle plate-forme mobile Xbox ». Le modèle étant celui du Game Pass, ce service ressemblait donc fort à un concurrent direct d’Apple Arcade.

Microsoft espère aussi récolter la grosse part des profits réalisés sur cette plateforme de jeux mobiles, ce qui ne sera pas possible (dans un premier temps) avec les commissions réclamées sur le Play Store et l’App Store. La CMA devrait rendre son avis sur le rachat d’Activision Blizzard au mois de mars 2023.