On ne l’attendait plus, mais le voilà bien dans l’App Store : Sigma Theory (Lien App Store – 7,99 euros – iPhone/iPad), le chef d’oeuvre du studio français Mi-Clos (Out There) prend place dans un lore dystopique : « Dans un futur proche, les scientifiques font une découverte permettant le développement de technologies capables de modifier à jamais le monde tel que nous le connaissons. […] Cette découverte « la Théorie Sigma » ne peut être appréhendée que par une poignée de scientifiques. »



Le joueur dirige une cellule d’espionnage avec pour objectif de « dominer la course à la technologie en utilisant le pouvoir des découvertes Sigma. » Cette équipe d’espion sera emmenée à rencontrer plus de 100 PNJs (lobby, groupes armés, politiciens) et à nouer des Alliances… fomenter des assassinats ! Le portage sans faille (merci au studio Plug-in-Digital), l ‘interface classieuse et futuriste, la direction artistique irréprochable ainsi qu’un gameplay au tour par tour d’une grande richesse font de Sigma theory une véritable référence du genre. Incontournable.