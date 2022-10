L’Apple TV 4K de nouvelle génération intègre de belles nouveautés, dont le processeur A15 et le support natif du HDR10+. Avant même la disponibilité du petit boitier noir, le HDR10+ est déjà actif avec l’app Apple TV… installée sur les téléviseurs Smart TV de Samsung ! L’app préinstallée sur ces téléviseurs vient en effet d’être mise à jour… et le support du HDR10+ est bien au programme.

En soi, la prise en charge du HDR10+ n’est pas une surprise étant donné que le format apparait sur de nombreux modèles récents de téléviseurs. On note au passage que l’Apple TV supporte aussi l’affichage en Dolby Vision… ce qui n’est malheureusement pas le cas des Smart TV de Samsung. Si les contenus Dolby Vision sont légion sur l’Apple TV, ce n’est pas encore le cas des contenus HDR10+. En l’état, seuls quelques rares séries et films sont proposés avec ce format (Ted Lasso, Top Gun, etc). On note enfin que le HDR10+ n’est pas encore pris en charge dans l’app Apple TV de tvOS 16.

La nouvelle Apple TV 4K est disponible à la commande sur le site d’Apple. Livraison prévue à partir du 4 novembre.