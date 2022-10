Mis à l’écart d’Hollywood depuis sa malheureuse gifle, Will Smith peut au moins compter sur les quelques amis qu’il lui reste. L’acteur américain a organisé une projection privée (et en avant-première donc) d’Emancipation, un film produit par Apple TV+ dont il est l’acteur principal. Plusieurs personnalités étaient invitées à cette projection, dont Rihanna, Tyler Perry, Dave Chappelle, A$AP Rocky, Kenya Barris et quelques autres encore…

Réalisé par Antoine Fuqua, Emancipation met en scène Will Smith dans le rôle de Peter, un esclave qui parvient à s’échapper dans les marais de la Louisiane. Voici le synopsis : En 1863, Peter (Will Smith) est esclave dans une plantation en Louisiane. Après avoir été sauvagement frappé par un contremaître, l’homme décide de s’enfuir vers le nord. En pleine guerre de Sécession, il rejoint l’Union Army qui affronte les troupes confédérées. Les photographies des blessures infligées à Peter seront publiées par la presse et serviront aux Abolitionnistes de symbole des atrocités commises dans les États sudistes.

La sortie en salles d’Emancipation est prévue le 2 décembre aux Etats-Unis, une semaine avant la sortie sur le service Apple TV+ (9 décembre).