Après la panne de WhatsApp ce matin, voici celle d’iMessage. La messagerie d’Apple est actuellement hors-service pour plusieurs utilisateurs, comme l’indiquent DownDetector et différents témoignages.

La panne pour iMessage ne concerne pas tout le monde, certaines personnes arrivent encore à envoyer des messages écrits ou vocaux. Mais pour d’autres, une erreur s’affiche. Pour le moment, la page d’état du système d’Apple ne référence aucun souci particulier, mais il est bon de noter que le site met souvent du temps avant de se mettre à jour (ce qui peut sembler ironique).

Mon phone bugg?? Imessage bugg?? Jsuis la seul?? — Deee. (@Doucia_Ox) October 25, 2022

Arg, est-ce que votre imessage bug aussi? — ᴅᴀᴘʜ☻ #freepalestine (@idcdaph) October 25, 2022

It’s not just you: lots of reports about iMessage not working for some users. — Mark Gurman (@markgurman) October 25, 2022

Everyone coming on Twitter to confirm iMessage is not working pic.twitter.com/QtHZGDFe2A — Adam (@FGRAdam) October 25, 2022

All of us coming to twitter to confirm iMessage is down #iMessage pic.twitter.com/KrcWliLqjM — cesar (@jebaiting) October 25, 2022

Comme c’est le cas pour chaque panne d’un service Apple, vous ne pouvez rien faire de particulier, si ce n’est patienter. Il faut attendre qu’Apple fasse les modifications au niveau de ses serveurs. Le correctif pourrait rapidement arriver, tout comme cela pourrait nécessiter plusieurs dizaines de minutes pour un retour à la normale.