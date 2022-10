Microsoft a profité de la conférence du 25ème anniversaire de la franchise Age of Empires pour annoncer Age of Empires Mobile. Microsoft ne donne aucune indication sur le contenu même du jeu mis l’on pressent forcément un bon free-to-play des familles, avec plein d’in-apps en sus (pour l’achat de missions par exemple). Il est permis d’être plus optimiste (après tout, Civilization dans le même genre a eu droit à un portage premium identique aux versions PC), mais ce n’est pas l’option la plus probable.

Le teaser est joli mais ne donne aucune indication particulière sur le jeu étant donné que la séquence est du précalculé. Bref, la prudence s’impose, mais les amateurs de stratégie mobile ont au moins quelques bonnes raisons de patienter. Pour la petite histoire, on rappelera ici que Age of Empires Mobile n’est pas le premier titre de la franchise à arriver sur mobile. Age of Empires: Castle Siege était disponible sur les Windows Phone (il y a longtemps donc) et Age of Empires: World Domination a été proposé en soft-launch dans une poignée de pays (le jeu avait été rapidement abandonné).