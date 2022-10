iAddict V5 est de sortie (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad/Apple Watch), et cette fois, malgré le numéro de version, il s’agit bien d’une toute nouvelle application (pas d’une mise à jour), la v4 étant réservée aux « anciens » appareils Apple. Pourquoi ce choix ? Parce que la nouvelle app a été développée « from scratch », en interne et en Swift/SwiftUI, ce qui garantit une compatibilité optimale avec iOS 15, iOS 16 ou encore watchOS 8. Présentation plus dynamique, charte graphique entièrement revue, mise en widgets de plusieurs tailles, les changements vont forcément vous sauter aux yeux… mais il n’y a pas que du cosmétique au menu, loin s’en faut même.

Présentation d’iAddct v5

Notre nouvelle app iAddict v5 propose en effet plusieurs modifications qui devraient largement améliorer vos moments de « pêche aux news Apple », du moins nous l’espérons. Ainsi, vous aurez accès aux 25 derniers articles de chaque catégorie en plus d’un historique complet des sites iPhoneAddict et KultureGeek.fr (car oui, les deux sites sont désormais fusionnés dans la même app mais avec des onglets différents), et pourrez consulter les articles en mode hors ligne (sans connexion réseau). Dans les réglages, vous aurez le choix d’ouvrir l’application sur l’application iPhoneAddict ou KultureGeek.

Comme pour iAddict v4, iAddict v5 propose aussi les notifications push personnalisables, la possibilité de commenter et partager des articles sur toutes les messageries et les réseaux sociaux, l’affichage des bons plans (promos applications App Store, films iTunes, produits high-tech), ainsi que l’accès aux conférences Apple « live » via l’onglet Keynote développé lui aussi en Swift (au lieu d’une simple Webview).

Onglet bons plans sur iAddict v5

Et bien entendu, la synchronisation iCloud est de la partie (enfin !) ainsi que la recherche Spotlight pour trouver des articles via des mots-clés.

Recherche d’un article depuis l’écran d’accueil d’iOS

Nous vous proposons un total de 7 widgets : un widget pour chaque site en petite, moyenne et grande taille ainsi qu’une version extra large sur iPad regroupant les deux sites. Un widget sur l’écran de verrouillage est aussi disponible pour chaque site. Il affiche le titre du dernier article publié.

Widgets des sites iPhoneAddict et KultureGeek en moyenne et grande taille

Un mode premium pour davantage de personnalisation

Nos lecteurs les plus acharnés pourront se tourner vers notre offre d’abonnement premium, cette dernière permettant de bénéficier de certains avantages comme :

Suppression de la publicité

Réglages supplémentaires (choix du fond d’écran parmi les 25 proposés, choix de l’icône de l’app, mode compact, plein écran dans les articles…)

(choix du fond d’écran parmi les 25 proposés, choix de l’icône de l’app, mode compact, plein écran dans les articles…) Ajout de fonctionnalités (recherche,…)

(recherche,…) … sans oublier le soutien d’une équipe indépendante

Pour les abonnées iAddict v4, il n’est malheureusement pas possible de transférer l’abonnement entre les deux applications. Nous vous invitions à supprimer l’abonnement sur la v4 et à souscrire sur la nouvelle app iAddict v5.

Selon le type d’abonnement que vous avez pris (seulement iPhoneAddict, ou iPhoneAddict et KultureGeek) et le temps restant nous pouvons générer un code iTunes pour vous offrir du temps supplémentaire sur la nouvelle application afin de compenser la perte.

25 fonds d’écran sont disponibles