Le dernier clip de Taylor Swift, « Anti-Hero », est disponible depuis quelques heures sur YouTube et Apple Music, et ce dernier s’accompagne déjà d’une grosse polémique. Une scène du clip montre en effet la chanteuse monter sur une balance sur laquelle est inscrite « Gros » (Fat en anglais), un terme largement considéré comme grossophobe outre-atlantique. Face à l’avalanche de critiques, Apple a visiblement obtenu que la scène soit retirée du clip disponible sur Apple Music. Et si l’on sait qu’Apple y est sans doute pour quelque chose, c’est tout simplement parce que la séquence a mis beaucoup plus de temps à être modifiée sur le clip YouTube !



Ce caviardage est d’autant plus problématique que la séquence peut parfaitement être interprétée comme une critique des injonctions qui pèsent sur le corps des femmes. D’ailleurs, il suffit de parcourir les commentaires sous la vidéo pour comprendre que de nombreuses personnes concernées (en surpoids donc) estiment que cette séquence « faisait sens ». Contactés par les médias, ni Apple ni Taylor Swift n’ont pour l’instant daigné commenter cette censure.