Apple a livré la première bêta d’iOS 16.2, et cette dernière apporte bien sûr son lot de nouveautés, dont un Widget pour l’écran verrouillé qui affichera les données relatives à la fonction de suivi du sommeil. Dans le détail, le Widget affiche les données des 7 dernières nuits, et dans un autre format affiche les données détaillées sur sa nuit passée. Autre ajout avec un widget de fonction de suivi du traitement via l’app Santé, qui permet de planifier sa prise de médicaments (mise en place d’alarmes à heure fixe). A noter que ce widget est bien visible dans le code source d’iOS 16.2, mais qu’il n’est pas encore activé dans l’interface.

iOS 16.2 permet aussi d’envoyer un rapport à Apple lorsqu’un appel d’urgence se déclenche par erreur. Il est même possible de détailler les circonstances de l’erreur. L’app Maison profite aussi de cette bêta, avec notamment une prise en charge cette fois complète de la nouvelle norme Matter. Enfin (et on en restera là pour les nouveautés d’iOS 16.2) la nouvelle Bêta autoriserait une gestion des mises à jour plus fréquente pour les Activités en direct.