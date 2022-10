Apple a publié ses résultats financiers pour le quatrième trimestre de son année fiscale 2022. Cela correspond au troisième trimestre dans notre calendrier, c’est-à-dire entre juillet et septembre.

Cette fois-ci, le chiffre d’affaires d’Apple a été de 90,15 milliards de dollars, en hausse de 8,14 par rapport à la même période un an plus tôt. Il s’agit d’un record pour le quatrième trimestre de l’année fiscale. Le bénéfice s’établit à 20,72 milliards de dollars, en très légère hausse de 0,83% par rapport à l’année dernière. Le bénéfice par action a été de 1,29 dollar, là où ce fut 1,27 dollar auparavant. En comparaison, les analystes misaient sur un chiffre d’affaires de 88,90 milliards de dollars et bénéfice par action de 1,16 dollar.

Voici le détail :

iPhone : 42,626 milliards de dollars de revenus ( +9,67% par rapport à la même période il y a un an)

par rapport à la même période il y a un an) Mac : 9,178 milliards de dollars ( +25,39% )

) iPad : 7,174 milliards de dollars de revenus ( -13,06% )

) Apple Watch et autres accessoires : 9,650 milliards de dollars ( +9,85% )

) Services (iCloud, Apple Music, App Store, etc) : 19,188 milliards de dollars ( +4,98% )

Pour l’année fiscale 2022 au complet, le chiffre d’affaires a été de 78,129 milliards de dollars, en hausse de 14,18% par rapport à l’année fiscale 2021. Le bénéfice net a été de 99,803 milliards de dollars, en hausse de 5,41%. Quant au bénéfice par action, il a été de 6,15 dollars, contre 5,67 dollars auparavant.

À la suite de la publication des résultats, l’action d’Apple est en recul de 1,26% à 142,97 dollars en post-séance à la Bourse. En effet, les marchés s’attendaient à mieux pour les iPhone et les services.

Les déclarations des dirigeants

« Les résultats de ce trimestre reflètent l’engagement d’Apple envers ses clients, la poursuite de l’innovation et la volonté de laisser le monde en meilleur état que nous l’avons trouvé », a déclaré Tim Cook. « Alors que nous nous dirigeons vers la période des fêtes de fin d’année avec notre gamme la plus puissante jamais créée, nous menons nos valeurs dans chacune de nos actions et de nos décisions. Nous sommes profondément engagés à protéger l’environnement, à sécuriser la vie privée des utilisateurs, à renforcer l’accessibilité et à créer des produits et des services capables de libérer tout le potentiel créatif de l’humanité », a ajouté le patron d’Apple.

« Nos résultats record du trimestre de septembre continuent de démontrer notre capacité à exécuter efficacement en dépit d’un contexte macroéconomique difficile et volatile », a déclaré Luca Maestri, directeur financier d’Apple. « Nous avons continué à investir dans nos plans de croissance à long terme, généré plus de 24 milliards de dollars de flux de trésorerie d’exploitation et rendu plus de 29 milliards de dollars à nos actionnaires au cours du trimestre. La force de notre écosystème, la fidélité inégalée de nos clients et les ventes record ont permis à notre base active d’appareils installés d’atteindre un nouveau record historique. Ce trimestre a couronné une nouvelle année record pour Apple, avec un chiffre d’affaires en hausse de plus de 28 milliards de dollars et un flux de trésorerie d’exploitation en augmentation de 18 milliards de dollars par rapport à l’année dernière ».