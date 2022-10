Puzzle game à la direction artistique raffinée et aux mécaniques de gameplay innovantes, Stitch. (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) s’essaye à la broderie sur Apple Arcade. L’objectif principal eu jeu consiste à « remplir les zones des niveaux sans laisser d’espace pour compléter les cercles ». Les zones de niveaux sont ici des motifs de broderie qu’il faudra donc broder/compléter en tapotant les zones choisies.

Au fur et à mesure du remplissage de ces zones, c’est l’ensemble du motif de broderie qui va se dévoiler sous nos yeux ébahis, ce qui offre une vraie sensation d’accomplissement tant les motifs sont mignons et superbement rendus (la texture de broderie est vraiment très réaliste). Pour ne rien gâcher, les broderies à compléter sont nombreuses et couvrent tous les thèmes (sport, animaux, paysages, etc.). Lykke Studio nous ratifie ici d’un superbe puzzle game qu’il serait vraiment dommage de louper si l’on est abonné à Apple Arcade.