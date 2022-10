Apple a mis en ligne une nouvelle publicité qui met en avant la disponibilité du service Fitness+ sur iPhone, sans la nécessité d’avoir obligatoirement une Apple Watch. C’est une réalité depuis le 24 octobre avec la sortie d’iOS 16.1.

À présent, les utilisateurs d’iPhone ont accès à l’ensemble d’Apple Fitness+, qui comprend plus de 3 000 séances d’entraînement et de méditation de type studio. Les utilisateurs voient également à l’écran les conseils de l’entraîneur et le chronométrage des intervalles, et l’estimation des calories brûlées sera utilisée pour progresser avec l’anneau d’activité.

Voici ce qu’indique Apple dans la description de sa publicité :

Il vous suffit désormais d’un iPhone pour vous abonner et accéder à des milliers d’entraînements vidéo et audio, de l’entraînement intensif au yoga. Et à des méditations guidées. Allez plus loin avec les mesures personnalisées de l’Apple Watch. Retrouvez-le dans l’application Forme sur iPhone, iPad ou Apple TV.

Apple Fitness+ est disponible dans les pays suivants : Australie, Autriche, Brésil, Canada, Colombie, France, Allemagne, Indonésie, Irlande, Italie, Malaisie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Portugal, Russie, Arabie Saoudite, Espagne, Suisse, Émirats arabes unis, Royaume-Uni, États-Unis. Il y a une période d’essai gratuit (jusqu’à 3 mois), puis le service coûte 9,99€/mois ou 79,99 €/an.