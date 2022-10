Apple n’est pas peu fier d’annoncer en pleine page sur son site que les séries Severance et Pachinko ainsi que le film dramatique Causeway ont reçu 5 nominations aux Gotham Awards, en profitant au passage pour rappeler l’armoire de trophées du service : « Ces nominations marquent la reconnaissance récente d’Apple aux Gotham Awards après deux victoires en 2021 pour le lauréat de l’Oscar « CODA », dont le prix de la meilleure actrice pour Emilia Jones et celui eu meilleur second rôle pour Troy Kotsur, et sont les dernières d’une série de distinctions pour les films, documentaires et séries Apple Original, remportant 280 victoires et 1 184 nominations en moins de trois ans depuis son lancement mondial »

Le film Causeway avec Jennifer Lawrence en vedette a été nommé dans la catégorie du meilleur second rôle pour Brian Tyree Henry, Pachinko est nommé dans la catégorie de la meilleure série tout comme Severance, tandis que les actrices Minha Kim (Pachinko) et Britt Lower (Severance) sont nommées dans la catégorie de la meilleure actrice de série. La 32ème cérémonie des Gotham Awards se tiendra le 28 novembre prochain.