On le sait depuis ce matin : l’usine Foxconn de Zhengzhou se trouve actuellement dans une zone touchée par un rebond de la pandémie, et en conséquence, les ouvriers ont été confinés 24h sur 24 à l’intérieur du bâtiment. Le fonctionnement en « circuit fermé » à l’intérieur de l’usine se caractérise par des mesures particulièrement drastiques comme l’impossibilité (entre autres) de manger dans la cantine, chaque ouvrier étant prié de se restaurer dans une zone individualisée du dortoir. Plusieurs dizaines d’ouvriers refusent de telles conditions de vie et ont donc quitté le site pour rejoindre à pied leurs familles, n’hésitant pas à escalader le mur d’enceinte. Dans les villages voisins de l’usine, certains habitants ont même proposé de l’eau et de la nourriture à ces « évadés ».

Some incredible images circulating on Weibo right now. Young Foxconn workers WALKING home from the factory in Zhengzhou, where an outbreak is causing lockdowns. Some picked up by truck drivers, riding in the back of the bed. Looks like a different era pic.twitter.com/BvnxcBn6JW

— Alexander Boyd (@alexludoboyd) October 30, 2022