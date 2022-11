On sait s’amuser sur les sets de tournage d’Apple TV+. La saison 3 de la série Ted Lasso n’est pas encore bouclée, et afin de fêter comme il se doit Halloween, l’équipe de tournage (techniciens compris) avait décidé de faire une petite farce à Jason Sudeikis… en se déguisant en Ted Lasso ! Plusieurs clichés témoignent du sérieux de l’acteur, qui est resté imperturbable devant un staff composé de clones de son personnage.

A few shots from Richmond Green this morning. Filming crew in Ted Lasso outfits. #TedLasso @ErikBootsma pic.twitter.com/eq9jNkqe37 — Mark Shepherd 📐📷 (@shepherdmg) October 31, 2022

Le Personnage de Ted Lasso (l’entraineur « original » de l’équipe de football anglaise de Richmond), s’est retrouvé cloné à de multitples exemplaires sur le set de tournage de la saison 3

Ted Lasso reste de loin la série la plus populaire d’Apple TV+. C’est aussi le programme qui a raflé le plus de prix dans les différents festivals ou cérémonies de récompenses, un engouement public et critique réellement mérité pour une série de comédie superbement écrite et aux dialogues savoureux. La saison 3 n’a pas encore de date de sortie.