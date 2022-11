Le 30 novembre, Apple va considérer plusieurs iMac sortis en 2013 et 2014 comme obsolètes. Ils ont actuellement le statut « anciens ». Cela va concerner quatre modèles au total, selon un mémo interne obtenu par MacRumors.

Apple va considérer obsolète l’iMac sorti à la fin de 2013, aussi bien le modèle de 21,5 pouces que le modèle de 27 pouces. Ce sera le même scénario pour l’iMac de 21,5 pouces qui a vu le jour à la mi-2014. Le dernier modèle concerné sera l’iMac 5K de 27 pouces qui est sorti à la fin 2014. Pour rappel, ce fut le tout premier iMac avec un écran 5K.

Les produits sont considérés comme anciens lorsqu’Apple a interrompu leur commercialisation il y a plus de cinq ans et moins de sept ans. Il est techniquement encore possible d’espérer une réparation chez Apple ou un réparateur agréé. D’autre part, les produits sont considérés comme obsolètes lorsqu’Apple a interrompu leur commercialisation il y a plus de sept ans. Dans ce cas, Apple ne propose plus les réparations, tout comme les réparateurs agréés. La seule solution en cas de problème est de se tourner vers un réparateur de quartier et espérer qu’il arrive à obtenir le composant défectueux.

Si besoin, vous pouvez consulter la liste des produits anciens et obsolètes sur le site d’Apple.