C’est le premier gros cas de détournement des notifications d’iOS en « espace publicitaire », et si Apple n’y met pas le holà, ce ne sera pas le dernier : de nombreux utilisateurs américains de l’app Uber sur iOS se sont en effet rendus compte que la plateforme de VTC affichait de la publicité pour des entreprises tierces via les notifications iOS ! L’un de ces bandeaux publicitaires incite par exemple à s’abonner à l’app Peloton.

Uber has ads in its notifications now. At 9 am no less! pic.twitter.com/09AYaYWTDg

— Michelle Grant (@MGTalksRetail) October 29, 2022