Plusieurs utilisateurs d’un Mac sous macOS Ventura rapportent le même soucis : leurs appareils et accessoires Firewire (ou IEEE-1394) ne sont plus pris en charge par leur Mac. Cette incompatibilité touche notamment une large gamme d’accessoires et interfaces audio qui réclament de gros débit de données (matériel Apogee, MOTU, RME, etc.). C’était d’ailleurs l’un des principaux avantages du Firewire sur l’USB, du moins à ses débuts : le Firewire assurait un débit de 400 Mb/s à l’origine, bientôt suivi par le Firewire 800 et son débit de 800 Mb/s. Autre atout du Firewire, sa grande capacité de chainage (jusqu’à 63 périphériques reliés en chaine via leur port Firewire). Le Firewire fut par la suite supplanté par le Thunderbolt.

Les utilisateurs concernés (et dépités) n’ont pas été totalement pris au dépourvu étant donné que les dernières versions de macOS annonçaient déjà – via une fenêtre pop-up – l’abandon prochain du Firewire. Les fabricants de périphériques audio ont confirmé à leur tour l’arrêt de la prise en charge du Firewire par macOS Ventura, et préviennent que les adaptateurs Thunderbolt vers Firewire ne seront pas plus reconnus par l’OS.