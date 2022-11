Le lancement des nouveaux Mac « Apple Silicon » désormais reporté à l’an prochain, les fans de produits pommés peuvent légitimement se demander quel sera le prochain appareil présenté par Apple. La réponse est aussi simple qu’évidente : Apple dévoilera son premier casque XR (plutôt VR) durant la première quinzaine de janvier et rien d’autre ne devrait brouiller la com d’Apple d’ici là. Les rumeurs pointent toutes vers une présentation en début d’année prochaine, ce qui est d’ailleurs logique étant donné qu’Apple a présenté ses nouveaux produits les plus importants… au début du mois de janvier. Ainsi en a-t-il été du premier Macintosh dévoilé sur la scène du le 24 janvier 1984, ainsi en fut-il encore pour le premier iPhone (9 janvier 2007), et ainsi encore en sera-t-il du premier iPad (janvier 2010).

Apple a ses habitudes, ses dates références, et reste soucieux d’une certaine continuité dans la manière de raconter son propre récit, celui d’une société technologique capable de livrer des produits disruptifs à intervalle régulier. Les rumeurs récentes laissent entendre que le casque VR d’Apple s’intitulera Apple Reality Pro et fonctionnera sous le système d’exploitation realityOS. Le casque serait désormais parfaitement fonctionnel et au stade de la préproduction. Les fuites sur les caractéristiques techniques sont absolument folles (écran micro LED 4K par oeil, 14 capteurs, eye tracking et face tracking, poids mesuré sur la visière avant, design soigné), et justifient largement qu’Apple veuille présenter son nouvel appareil comme un jalon marquant de son histoire. Et les jalons marquants au plan hardware, c’est bien en janvier que cela se passe chez Apple.