Apple TV+ propose aujourd’hui une nouvelle bande-annonce pour Spirited, le prochain film avec Ryan Reynolds et Will Ferrell. La première bande-annonce avait été proposée le mois dernier.

Le classique de Charles Dickens « Un chant de Noël » est un conte de Noël populaire, adapté des dizaines de fois au cinéma. Alors qu’est-ce qui rend la prochaine itération de cette histoire unique en son genre ? La réponse est : les comédiens Will Ferrell et Ryan Reynolds. Ryan jouera Clint Briggs, une version plus jeune et plus drôle du vieil Ebenezer Scrooge grincheux, tandis que Will Ferrell incarnera le fantôme de Christmas Present. Cependant, Clint retourne la situation et réexamine le passé, le présent et l’avenir du fantôme. Pour la première fois, le chant de Noël est raconté du point de vue des fantômes dans cette version musicale amusante du conte de Charles Dickens.

Le casting comprend également Octavia Spencer, Patrick Page, Sunita Mani, Loren Woods, Joe Tippett, Marlow Barkley et Jen Tullock. Bien que la bande originale ait été composée par plusieurs artistes, le film comprendra également de nouvelles chansons d’artistes comme Benj Pasek et Justin Paul.

Le film Spirited sortira sur Apple TV+ le 18 novembre prochain. Il y aura également une sortie dans certains cinémas américains le 11 novembre.