Tim Cook l’a affirmé lors de la dernière publication de résultats : Apple n’a pas alenti la cadence sur les nouvelles embauches. Ces propos pleins d’allant ont été démentis aujourd’hui par le site Business Insider, qui affirme que pas moins de trois sources « haut placées » lui ont confirmé qu’Apple avait drastiquement diminué le budget consacré justement aux nouvelles embauches. Pour le dire autrement, la firme de Cupertino aurait quasiment gelé les embauches, même si l’on peut supposer qu’une forme de pragmatisme s’appliquera dans les cas où il faudra remplacer un poste vacant (salarié démissionnaire par exemple). Cette situation de gel des embauches pourrait durer jusqu’au mois de septembre 2023.

Les déclarations de Business Insider sont à prendre avec les pincettes d’usage d’autant que les offres d’emploi ne manquent pas chez Apple, et ce pour des profils assez variés. Il se peut cependant que ces offres aient déjà été budgétisées et que la fermeture du robinet concerne les prochains postes à pourvoir. Une fois n’est pas coutume, un porte-parole d’Apple a immédiatement réagi à l’article de Business Insider :« Nous continuons à embaucher mais compte tenu de l’environnement économique, nous adoptons une approche très délibérée dans certaines parties de l’entreprise. Nous sommes très confiants dans l’avenir d’Apple et investissons à long terme. Nous voulons être réfléchis et prendre des décisions intelligentes qui nous permettent de continuer à alimenter l’innovation à long terme. »

En clair et sans décodeur, il se pourrait qu’Appple continue à embaucher, mais uniquement des profils très qualifiés qui travailleront directement sur les gros projets en cours.