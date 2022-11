Apple a mis à jour plusieurs de ses applications musicales sur Mac, à savoir Logic Pro, GarageBand et MainStage. C’est disponible dès maintenant au téléchargement sur le Mac App Store.

Voici les nouveautés de Logic Pro 10.7.5 :

Les Track Stacks offrent un niveau de hiérarchie supplémentaire, et donc une flexibilité et une organisation accrues dans les projets

Le nouvel outil Gain permet des ajustements simples et rapides du niveau dB des régions

Les modules MIDI peuvent à présent être enregistrés, ce qui permet une édition précise des notes obtenues et des données du contrôleur

Grâce à un nouveau bouton de transport Enregistrement libre, vous pouvez enregistrer facilement sans métronome, ce qui permet à tout nouveau contenu de suivre le tempo organique de votre performance

L’analyse Smart Tempo des fichiers audio et des enregistrements a été grandement améliorée à l’aide d’un nouveau système basé ML

Les 35 stompbox dans Pedalboard sont disponibles sous forme de modules individuels

Logic peut utiliser des profils d’audio spatial personnalisés créés avec iOS 16

Prise en charge des fichiers audio 32 bits à virgule flottante pour une lecture sans conversion

Prise en charge de la technologie Link d’Ableton pour que la lecture dans Logic soit synchronisée avec les logiciels et matériels pris en charge

Pour sa part, MainStage 3.6.2 indique que les 35 stompboxes dans Pedalboard sont disponibles sous forme de modules individuels. Il y a également des améliorations de stabilité et des correctifs.

De son côté, GarageBand 10.47 ajoute plus de 480 boucles Apple Loops et 18 batteries pour la production de musique hip-hop et électronique avec de nouveaux paquets de sons « Beat Tape » et « Rythmes modulaires ».