macOS Ventura a encore besoin d’un petit temps de rodage. Plusieurs utilisateurs rapportent en effet des petits soucis avec Microsoft Exchange, et notamment des problèmes de synchronisation du calendrier et de la liste de rappels sous macOS Ventura. Dans le détail, le calendrier d’Exchange ne se synchronise pas ou mal avec le Calendrier de macOS. Au pire rien ne se passe, et au mieux, on se retrouve alors avec des erreurs au niveau des dates. De nombreux utilisateurs constatent des ennuis similaires avec la gestion des rappels, ce qui est pour le moins fâcheux.

Pour l’instant, Apple n’a pas encore réagi à ces retours, ce qui n’est pas forcément la tactique la plus appropriée au vu du nombre déjà importante de mauvais retours, et ce d’autant que Microsoft n’y est absolument pour rien (le bug est bien apparu avec macOS Ventura).