Ce vendredi, Apple TV+ fait bombance. Outre le film Causeway avec Jennifer Lawrence en vedette, le service par abonnement d’Apple accueille le documentaire My Mind & Me qui porte sur la vie de l’artiste féminine Selena Gomez. La chanteuse américaine de tout juste 30 ans cette année a parcouru bien du chemin depuis Disney Channel, mais il n’y a pas que de la joie sous les paillettes. Le documentaire d’Apple TV+ suit Selena Gomez durant ces 6 dernières années, alors que cette dernière a déjà engagé un dur combat contre le lupus et les troubles bipolaires, sans oublier les phases de dépression.

C’est aussi le jour de sortie du premier épisode de la saison 2 de l’excellente série Mosquito Coast. Basée sur le roman de Paul Theroux (l’Oncle de l’acteur Justin Theroux) The Mosquito Coast suit le dangereux voyage d’Allie Fox, un inventeur brillant et idéaliste têtu, qui déracine sa famille dans une quête dangereuse pour trouver un refuge contre le gouvernement américain, les cartels et les tueurs à gages. Durant cette seconde saison, les Fox s’aventurent dans la jungle guatémaltèque afin de retrouver une vieille amie et sa communauté de réfugiés. Et forcément, l’arrivée d’une nouvelle bande de malfrats va contrecarrer les plans bien huilés d’allie Fox, au risque de déchirer sa famille. Le premier épisode de cette seconde saison est disponible dans Apple TV+ (les épisodes suivants arriveront le vendredi).

Enfin, les petits ont aussi droit à leur nouveauté avec la série Slumberkins : un monde tout doux. Réalisée avec des marionnettes, cette série se propose d’éduquer les tous petits aux différentes émotions humaines (ce qui est un poil cocasse sachant que la série met en scène des animaux en peluche). Les huit épisodes de la saison 1 sont immédiatement disponibles.