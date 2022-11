L’iPad continue de surdominer le marché de la tablette, même si sur un strict plan comptable, la tablette d’Apple accuse un léger mou en ce troisième trimestre. Si l’on en croit Canalys en effet, les ventes d’iPad auraient baissé de 5,6% sur le Q3, soiot tout de même 14,3 millions d’unités écoulées. Derrière, Samsung est à la traine (-8,3%) ; il se vend toujours plus de deux iPad pour une Galaxy Tab ! Amazon occupe la dernière marche du podium et peut s’enorguillir d’être le seul gros fabricant de tablettes à afficher des ventes en croissance sur la période. Quant aux chinois Lenovo et Huawei, c’est la grande « dégringolada », avec des baisses de ventes respectivement de -36,6% et -41,1%.

La baisse des ventes d’iPad est sans doute multifactorielle, entre l’envolée tarifaire délirante des produits Apple, une gamme de moins en moins lisible, et un taux de renouvellement qui s’allonge (ce qui est en soi un bon indice de la qualité des tablettes Apple). Canalyse a aussi publié son classement des plus gros fabricants de PC et place Apple en tête… en comptant les ventes d’iPad. La fusion iPad-Mac dans les chiffres n’est pas totalement absurde dans la mesure où l’iPad dispose désormais réellement d’une interface et d’accessoires lui permettent réellement d’être utilisé comme un poste de travail, au même titre que les tablet-PC. Apple set le seul fabricant d’ordinateur dont les ventes ont augmenté sur le Q3, les concurrents accusant le plus souvent des chutes de ventes spectaculaires.