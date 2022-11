Apple devrait dévoiler son premier casque de réalité mixte au mois de janvier 2023. D’ici là, la firme de Cupertino semble vouloir enrichir l’offre de contenus pour son futur casque Apple reality Pro. Il se murmure ainsi qu’un documentaire VR basé sur la superbe série (Apple TV+) serait en cours de préparation, et l’on peut aisément supposer que les services Apple TV+ et Apple Arcade disposeront d’une section VR. On vient aussi d’apprendre qu’Apple a embauché tout récemment Jack Schulze et Timo Arnall, qui ne sont autre que les co-fondateurs du studio AR Playdeo (à qui l’on doit l’expérience AR Avo). On notera qu’Apple avait déjà débauché le lead designer du studio Jonathan Topf, en 2019.

La qualité technique générale d’Avo, incontestablement l’une des meilleures expériences en AR tous supports confondus, laisse entendre que le casque d’Apple sera réellement capable d’offrir un rendu Ar plus que satisfaisant, et surtout que la AR sera bien l’une des fonctions maitresses de l’Apple Reality Pro.