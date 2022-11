Tout le monde pourra jouer à Wreckfest Mobile, « même votre grand-mère » nous affirme le studio HandyGames. Joignant le trailer à la parole, le studio nous dévoile les très nombreuses options de customisation des contrôles, qui permettront à tout un chacun de jouer selon ses préférences. Il sera ainsi possible de modifier le positionnement sur l’écran du pédalier, de l’accélérateur, du frein, voire de l’indicateur de vitesse. La taille de ces éléments de contrôle pourra elle aussi être modifiée. Cette séquence de présentation des contrôles rassure aussi sur le rendu du titre sur mobile, qui est finalement très proche de la version console et PC. La fluidité et le framerate, importants dans ce type de jeu, semble être au rendez-vous. Le jeu de stock-cars sera disponible dans l’App Store le 15 novembre prochain au prix conséquent de 10,99 euros. Wreckfest Mobile peut déjà être précommandé à cette adresse.

Everyone can play #Wreckfest #mobile, even your grandma.😉 Place, resize, change everything to your liking. If you're unsure what fits best, feel free to get some inspiration from us! The challenge is yours.🏎️#mobilegames #handygames #racing #demolition pic.twitter.com/1tsbYFRyr9

— HandyGames (@handy_games) November 5, 2022