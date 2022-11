Apple Original Films annonce que le film Sharper avec Julianne Moore en vedette (Le Fils de l’Homme, Hannibal, Still Alice, L’Histoire de Lisey) sera disponible sur Apple TV+ le 17 février 2023. Produit par Apple Original Films et A24, Sharper situe son action à New York, des penthouses de la Cinquième Avenue aux coins sombres du Queens. Le film porte plus globalement sur le milieu de l’escroquerie organisée dans le milieu bourgeois de Manhattan. Benjamin Caron est à la réalisation de ce métrage à la distribution étoilée (Julianne Moore, Sebastian Stan, Briana Middleton, John Lithgow, etc.)

A noter que le film sortira quelques jours avant sa disponibilité sur Apple TV+… mais uniquement aux Etats-Unis. En France, la chronologie des médias empêche toute sortie en salles des films produits par les plateformes de streaming à moins de pénaliser fortement les abonnés à ces services.