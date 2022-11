Apple a demandé à YouTube de faire fermer la chaîne « Apple WWDC Videos » et le service de vidéos a accepté la requête. Cette chaîne regroupait les différentes vidéos de la WWDC, à savoir la conférence annuelle d’Apple où sont annoncées les mises à jour logicielles (il y a eu iOS 16, iPadOS 16, macOS Ventura, tvOS 16 et watchOS 9 cette année). Il y a parfois des annonces matérielles. Le rendez-vous est donné en juin.

C’est Brendan Shanks qui était le responsable de la chaîne YouTube « Apple WWDC Videos ». Il a partagé sur Twitter l’e-mail envoyé par YouTube lui indiquant qu’Apple a formulé de nombreuses demandes de retraits pour ses différentes vidéos. Et sur YouTube, le fait d’avoir plusieurs demandes de retraits peut impliquer la fermeture d’une chaîne. C’est ce qui a eu lieu ici.

« Félicitations Apple, vous avez supprimé ma chaîne YouTube contenant des centaines de vidéos de la WWDC vieilles de… 20 ans. Je ne voudrais pas que quelqu’un apprenne à connaître Mac OS X, Darwin, Aqua, ou WebObjects », dit Brendan Shanks dans son tweet, sur un ton ironique comme le montre son emoji qui rigole.

Congratulations Apple, you took down my YouTube channel containing hundreds of…20-year old WWDC videos. Wouldn’t want anyone learning about Mac OS X, Darwin, Aqua, or WebObjects 🤣@tim_cook @pschiller @gruber @jsnell @ismh @mjtsai @reneritchie @reckless pic.twitter.com/w2UgVqOubF

— Brendan Shanks (@realmrpippy) November 4, 2022