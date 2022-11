Foxconn s’est lancé dans une course contre la montre pour produire suffisamment d’iPhone sur son site de Zhengzhou. La plus grosse usine de production d’iPhone dans le monde se trouve en plein cœur d’une région touchée de plein fouet par un rebond épidémique. Malheureusement, l’efficacité toute relative du vaccin chinois ne permet pas d’assurer une protection suffisante de la population, ce qui conduit les autorités à privilégier des mesures drastiques de confinement.

L’usine de Foxconn s’est retrouvée elle aussi confinée, et les salariés ont été mis en quarantaine à l’intérieur du bâtiment. Le Wall Street Journal a mené sa petite enquête pour en savoir plus sur l’organisation mise en place dans l’usine, et les témoignages recueillis indiquent que l’assembleur semble plus préoccupé par la poursuite de la production que par la santé de ses ouvriers. « Je ne sais pas combien de cas positifs ont été détectés chaque jour, mais j’ai vu des gens autour de moi disparaître lentement » déclare ainsi un agent du contrôle qualité. Les employés se plaignent aussi de mesures d’isolement insuffisantes pour les ouvriers déclarés positifs, sans compter que l’expert médial mandaté par Foxconn a semblé minorer les dangers du virus.

La quarantaine du site de Zhengzhou a démarré le 7 octobre, et a été renouvelée par Foxconn le 2 novembre. L’usine devrait reprendre un cours à peu près normal demain 9 novembre, mais les commandes en retard ne pourront sans doute pas être toutes récupérées dans les temps ce qui explique sans doute qu’Apple prévoit l’allongement des délais de livraison pour les iPhone 14 Pro/ Pro Max.