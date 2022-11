Enfin ! Il a fallu beaucoup attendre, mais les abonnés à Free Mobile vont enfin pouvoir passer et recevoir des appels en Wi-Fi avec leurs iPhone. La seconde bêta d’iOS 16 (iOS 16.2) active en effet cette fonction particulièrement utile dans les zones mal couvertes en 3G, 4G ou 5G (et il y en a encore beaucoup en France !). Xavier Niel avait annoncé l’arrivée des appels WiFi sur l’iPhone (VoWiFi) pour le quatrième trimestre de cette année, et il semble donc bien que le patron de Free a tenu parole.

La VoWiFi Free Mobile est disponible sur iPhone avec iOS 16.2 Beta 2 !! pic.twitter.com/1jY1A1FljC — Tiino-X83 (@TiinoX83) November 8, 2022

A noter que Free était le seul opérateur à ne pas proposer les appels WiFi via le mobile, un « oubli » d’autant plus étonnant que ce type de fonction existe depuis plusieurs années (Orange a été le premier à l’activer en 2016 par exemple, et les autres opérateurs hormis Free ont suivi dans la foulée). iOS 16.2 devrait être disponible dans le courant du mois de décembre.