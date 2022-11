Grosse nouvelle pour les amateurs de jeux mobiles : Capcom et TiMi Studio (qui appartient au géant chinois Tencent) viennent d’annoncer la mise en chantier d’un jeu mobile Monster Hunter. Le développeur de Pokémon UNITE, de Call of Duty: Mobile et d‘Arena of Valor aura donc la lourde tâche d’adapter le gameplay exigeant de la franchise aux contraintes du mobile. Plusieurs titres Monster Hunter sont déjà apparus sur mobile (dont l’excellent Monster Hunter: Stories + sur Apple Arcade), mais la plupart ont été retirés de l’App Store par Capcom (pour des raisons d’ailleurs un peu floues). Au vu de la qualité des autres productions du studio TiMi, il est déjà acquis que la réalisation générale de ce Monster Hunter Mobile sera de bon niveau, mais il reste encore à voir quel modèle économique sera privilégié (un free-to-play étant plus que probable malheureusement).