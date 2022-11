Quelle est donc la société qui enregistre le plus de profits sur le sol chinois ? En 2020, la réponse à cette question était logiquement « Tencent », premier éditeur mondial de jeu vidéo en chiffre d’affaires. Mais si l’on en croit le Financial Times, tout a changé avec la pandémie de Covid-19, une période durant laquelle Apple est bel et bien devenu la société la plus rentable de Chine, et de très loin. Les profits d’Apple en Chine ont bondi de 104% sur les 24 derniers mois pour atteindre les 31 milliards de dollars, soit deux fois les 15,2 milliards de bénéfices réalisés par Tencent et plus de deux fois les 13,5 milliards de dollars d’Alibaba.

Outre les bonnes ventes de l’iPhone et de l’iPad, les excellents résultats d’Apple en Chine seraient aussi le résultat d’un énorme travail diplomatique de Tim Cook, qui a su arrondir les angles avec un gouvernement prêt à en découdre dans la foulée des tensions commerciales avec les Etats-Unis.